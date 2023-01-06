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Производитель силового оборудования в Краснодаре по нацпроекту увеличил выработку на 70%

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/proizvoditel-silovogo-oborudovaniya-v-krasnodare-po-natsproektu-uvelichil-vyrabotku-na-70
Производитель силового оборудования в Краснодаре по нацпроекту увеличил выработку на 70%
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Участие в нацпроекте «Производительность труда» позволило промпредприятию вдвое сократить запасы незавершенного производства и оптимизировать время выполнения работы.

Производитель силового оборудования совместно с иностранной компанией «Legrand» реализуют крупнейшие проекты по автоматизации и энергообеспечению объектов в РФ.

«Среди крупных проектов краснодарского предприятия — стадион ФК «Краснодар», гипермаркеты и логистические центры торговых сетей «Магнит» и «Перекресток», социальные объекты, торговые комплексы. Участие в национальных проектах — залог повышения налогооблагаемой базы для бюджета. Сегодня важно понимать, что для мобилизации доходов — это инструмент, не требующий инвестиций, который доказал свою эффективность», — сказала глава городского управления экономики Елена Васильченко.

За время участия в нацпроекте завершили строительство и запустили дополнительный цех, расширивший площади существующего помещения. Кроме того закупили дополнительное оборудование. Оно позволяет более рационально использовать сырье, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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