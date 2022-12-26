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Производитель сельскохозтехники в Гулькевичском районе вдвое увеличил выработку по нацпроекту

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/proizvoditel-selskohoztehniki-v-gulkevichskom-rajone-vdvoe-uvelichil-vyrabotku-po-natsproektu
Производитель сельскохозтехники в Гулькевичском районе вдвое увеличил выработку по нацпроекту
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В рамках нацпроекта «Производительность труда» предприятие «ПромАгроТехнологии» и эксперты Регионального центра компетенций оптимизировали производство прицепного оборудования сельскохозяйственной техники.

На предприятии организовали оптимальную систему снабжения с помощью информационных карточек для обмена данными между цехами. Также там разработали схему перемещения продукции и сократили простои операторов, установив покрасочные камеры для комплектующих. Кроме того, начали работу по адресному хранению изделий. В результате время протекания процесса сократилось на 53%, запасы уменьшились на 82%, а выработку возросла на 100%.

«Сегодня мы увидели коллектив, который своими рационализаторскими предложениями дополнил копилку эффективных инструментов бережливого производства. На предприятии в среднем прирост выручки составил 30%. Эти средства, а также предоставляемые в рамках нацпроекта, государственные и краевые меры поддержки будут направлены на реализацию инвестиционных планов», — сказала замминистра экономики Кубани Светлана Салтанова.

Предприятие выпускает современную сельхозтехнику, позволяющую аграриям снизить затраты на обработку почвы.

В этом году «ПромАгроТехнологии» вошел в план по импортозамещению в отрасли сельскохозяйственного машиностроения России. Предприятие получило средства на льготных условиях от краевого Фонда развития промышленности и в ближайшее время начнет расширять производственные мощности, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

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