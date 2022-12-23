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Кубань помогла повысить производительность труда на редукторном заводе в Адыгее

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/kuban-pomogla-povysit-proizvoditelnost-truda-na-reduktornom-zavode-v-adygee
Кубань помогла повысить производительность труда на редукторном заводе в Адыгее
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Рабочая группа предприятия «Зарем» совместно с экспертами Регионального центра компетенций в рамках нацпроекта «Производительность труда» в течение полугода оптимизировала процесс изготовления полого вала.

На заводе внедрили стандарты по организации рабочего места в профильном цеху. Также там ввели новую схему перемещения при изготовлении вала, рассчитали себестоимость заготовок и организовали элементы автономного обслуживания.

Благодаря бережливым технологиям, время протекания процесса сократили на 28,5%. Кроме того, запасы сократили на 10,1%, а выработку увеличили почти на 10%.

«Край является локомотивом Южного полюса роста. Мы обладаем прорывным потенциалом в развитии конкурентоспособности предприятий. Устойчивый импульс к этому дает нацпроект, который увеличивает свободный денежный поток, портфель заказов и снижает время на отдельном предприятии. Формируя в целом округе бережливую экосистему, мы идем к независимой социально-экономической стабильности», — сказал министр экономики Кубани Алексей Юртаев.

Редукторный завод работает в Майкопе с 1974 года. Он выпускает гидравлические, пневматические силовые установки и двигатели, приводную технику, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

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