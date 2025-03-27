Завод в Армавире после банкротства запустил производство новых крытых вагонов
Фонд развития промышленности Краснодарского края одобрил финансирование еще трех предприятий региона. Общая сумма займов превысит 47 млн рублей. Девятый год по инициативе губернатора в регионе работают программы развития промышленности. Финансирование отрасли выросло в сотни раз.
Сотрудник Армавирского вагоностроительного завода Александр Пилипенко прошел путь от рядового слесаря до заместителя руководителя по качеству. По его словам, предприятие смогло полностью восстановиться после банкротства в апреле 2023 года. Тогда вновь было запущено серийное производство инновационных ж/д вагонов для перевозки грузов.
«Возглавляет этот комплекс Сергей Бойко. Была подобрана компетентная профессиональная команда, которая имела базовые навыки выпуска грузовых вагонов. За период двух лет завод освоил и поставил на производство уже три типа вагонов», — рассказал заместитель руководителя по качеству ЗСК «Кубань» Александр Пилипенко.
Завод уже обогнал сам себя по показателям докризисных времен. Годом ранее выпустили почти 1,1 тыс. вагонов, на 40% увеличили штат работников. Одновременно прошли испытания нового крытого вагона собственной разработки грузоподъемностью до 69 т. Завод приступил к его серийному производству.
В марте предприятие представило опытный образец изотермического вагона-термоса грузоподъемностью 60 т. До конца года на предприятии планируют выпустить 266 таких вагонов. Детали для металлоконструкций подготавливает робот. Техника ускорила этот процесс в разы и заменяет пять человек.
Некогда здесь по 12 часов в несколько смен трудились более 1,5 тыс. человек. Сейчас — около 900. По проекту «Профессионалитет» для подготовки высококвалифицированных специалистов завод принял на работу более 400 молодых сотрудников. Средняя зарплата — около 70 тыс. рублей.
«Мы привлекаем кадры по госпрограммам. Из учебных заведений молодежь приглашаем к себе. Обучаем, трудоустраиваем, все социальные гарантии предоставляем», — рассказала начальник отдела кадров ЗСК «Кубань» Татьяна Петрунина.
Регион увеличил объем господдержки производств в разы. На Кубани действует система субсидирования по восьми направлениям, а также выдают льготные займы для промышленников. Из краевого бюджета они могут компенсировать до 30 % затрат на создание или развитие импортозамещающих производств. Поддержка предоставляется еще на этапе проекта.
Промышленное производство на Кубани за 10 лет стало самой динамично развивающейся сферой региона и заняло первое место в ЮФО по объему отгрузки продукции собственного производства.
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