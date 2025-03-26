«Школу молодых предпринимателей» окончили 11 тыс. жителей Кубани

Проект, призванный поддержать малое и среднее предпринимательство, запустили по инициативе губернатора Вениамина Кондратьева.

В образовательном центре разбирают темы, которые не усвоили на уроках. Младшие классы подтягивают свои знания в русском языке или математике, а старшие готовятся к ЕГЭ или ОГЭ. Выучить в образовательном центре можно и французский язык. В развлекательном формате опытные специалисты могут заинтересовать каждого.

«В образовательном центре можно научиться играть на музыкальных инструментах. Такие уроки развивают память и мелкую моторику, не говоря уже о том, что в будущем появится возможность самому играть любимые песни», — сообщила корреспондент телеканала «Кубань 24», Дарья Остапец.

Некоторые ученики приходят на несколько направлений сразу. Дмитрий Коробейников занимается в центре почти три года. Интересуется игрой на гитаре.

«Потому что папа мой играл, потом мне понравилось. Я подумал, почему бы не остаться тут», — поделился ученик образовательного центра Дмитрий Коробейников.

Учит игре на гитаре сам руководитель сети образовательных центров. Спустя четыре года существования организации он решил расширяться, поэтому открыл второе помещение, которое больше первого в два раза. Помог ему в этом региональный проект «Школа молодого предпринимателя».

«Очень много получил всего необходимого — и знания, и финансы. Выиграл грант на открытие второго помещения, филиала. Также мне сделали сайт бесплатно. Помимо того, я получил определенную субсидию на продвижение в интернете», — рассказал руководитель сети образовательных центров Краснодара Евгений Мельников.

Около 11 тыс. жителей Кубани окончили «Школу молодых предпринимателей» и получили поддержку для своего бизнеса.

«За годы реализации этого проекта выделили более 100 млн финансовой поддержки. Также важна комплексная поддержка, которая сопровождается Фондами развития бизнеса и микрофинансирования», — отметила начальник управления развития малого и среднего предпринимательства департамента развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края Александра Целищева.

Проект «Школа молодого предпринимателя. Бизнес молодых» рассчитан на кубанцев от 18 до 35 лет. Лучшие получают финансирование на развитие бизнеса от 100 тыс. до 5 млн рублей. Участие бесплатное, пройти обучение может каждый, для этого нужно оставить заявку на сайте «Мой бизнес».

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