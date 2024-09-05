Завод производителя «Коровки из Кореновки» могут построить на Дальнем Востоке

Кореновский молочно-консервный комбинат, производящий молочные продукты под брендом «Коровка из Кореновки», планирует рассматривает возможность построить завод на Дальнем Востоке.

По словам генерального директора предприятия Игоря Московцева, уже есть стратегическая цель по строительству завода, однако точная дата пока не определена. Он отметил, что продукция «Коровки из Кореновки» пользуется спросом на Дальнем Востоке.

В связи с этим необходимо развивать логистические хабы в регионе: стоимость перевозок сейчас — одно из главных ограничений для развития в этом направлении.

Экспорт продукции начался с Владивостока, а сейчас по экспорту мороженого компания вышла на первое место. Сейчас продукция завода поставляется почти в 30 стран, уточнил Московцев.

«Конечно, на Азию мы смотрим с большим интересом. Где-то мы уже протоптали тропинки, теперь надо расширяться», — цитирует Игоря Московцева Shopper’s.

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