Почти 20 предприятий Кубани участвуют в продовольственной выставке в Турции

Международная выставка WorldFood Istanbul проходит в Стамбуле с 3 по 6 сентября.

Участие в продовольственной выставке кубанских компаний организовали в рамках национальных проектов «Международная кооперация и экспорт», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

«Участие в таких больших отраслевых выставочных мероприятиях дает большие возможности малому и среднему бизнесу региона. Это не только продвижение местной продукции на зарубежный рынок, расширение географии продаж, но и повышение узнаваемости местной продукции», — сказал вице-губернатор Кубани Александр Руппель.

Он добавил, что с начала 2024 года только на коллективных стендах региона более 40 компаний приняли участие в 8 международных выставках в России и за рубежом — Индии, Саудовской Аравии и Казахстане.

На коллективном стенде Краснодарского края представлены 17 средних и малых предприятий. Оформлены также отдельные стенды двух компаний-победителей краевого конкурса «Экспортер года».

На стенде продукцию представляют производители сельхозкультур, муки, круп, подсолнечного масла, яичной лапши, снэков, икры, чесночной пасты, рыбных деликатесов и кондитерских изделий. Также участвуют производители безалкогольных напитков, воды, тары и упаковки для продукции пищевой промышленности.

Представители компаний на выставке презентуют свою продукцию, проведут переговоры с потенциальными партнерами и обсудят потребительские тренды, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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