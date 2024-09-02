Обрабатывающие производства Кубани продемонстрировали уверенный рост

За семь месяцев текущего года предприятия промышленного комплекса региона реализовали продукцию на сумму 340,4 млрд рублей. Это на 22,8% больше, чем за аналогичный период в 2023 году.

Объем отгрузки прицепов и полуприцепов вырос в два раза, рассказал министр промышленной политики края Дмитрий Хмелько. Так, объем реализации вагонов и специального транспорта для железнодорожной отрасли вырос в 1,7 раза, а объем продукции деревообрабатывающих предприятий и производителей электрооборудования в 1,4 раза.

«В 1,2 раза вырос объем отгрузки строительных материалов, металлургической продукции, бумаги и изделий из нее, а также мебели», — сказал Хмелько.

Министр подчеркнул, что рост демонстрируют и швейные фабрики, предприятия, выпускающие стройматериалы. Так, общий индекс промпроизводства в регионе за январь-июль этого года составил 98,3%. Динамика объема достигла 104,4%.

«Также вырос объем инвестиций в отрасли промышленности. За шесть месяцев этого года он составил 31,3 млрд рублей. Это в 2,1 раза больше, чем в такой же период 2023 года», — отметил министр.

По словам Хмелько, таких результатов удалось добиться благодаря поддержке предприятий и комфортной инфраструктуре для инвесторов, созданных на Кубани, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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