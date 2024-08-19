С начала года промпредприятия Кубани отгрузили продукции на 287 млрд рублей

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал о развитии обрабатывающих производств и назвал топ-5 драйверов промышленности региона.

По словам главы региона, за первые полгода предприятия Кубани отгрузили собственной продукции на 287 млрд рублей. Это на 24% больше, чем за тот же период прошлого года.

«В целом объем реализации увеличивают все 27 муниципальных образований, перспективных для развития промышленности. Роста отгрузки удалось достичь в том числе благодаря реализации комплекса мер поддержки», — сказал Кондратьев.

Самые высокие показали роста у производителей прицепов и полуприцепов, транспортных средств и оборудования, предприятий радиоэлектронной и легкой промышленности, деревообрабатывающей отрасли.

Рейтинг муниципалитетов Краснодарского края по объему отгрузки промышленной за 6 месяцев этого года возглавил Абинский район. В муниципалитете в этом году на 12% повысили объем отгрузки. Предприятия района отгрузили продукции более чем на 51 млрд рублей. Также в топ-5 муниципалитетов вошли Краснодар, Новороссийск, Белореченский район и Армавир.

Вениамин Кондратьев также сообщил о том, что в регионе действует 9 направлений субсидирования промпредприятий. В том числе финансирование до 30% затрат предприятий на запуск или развитие импортозамещающих производств. Кроме того до действует возмещение до 95% затрат на развитие инженерно-технических центров для создания новых высокотехнологичных моделей техники и оборудования.

Губернатор добавил, что на развитие промышленности из регионального бюджета в этом году направят более 1,8 млрд рублей субсидий, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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