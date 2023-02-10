Завод по производству сжиженного природного газа построят в Выселковском районе до конца года

Соответствующее соглашение между администрацией Краснодарского края и ООО «Газпром СПГ технологии» 10 февраля подписали замглавы Кубани Андрей Прошунин и гендиректор Иван Кожевников.

На Кубани ООО «Газпром СПГ технологии» планирует строительство двух заводов сжиженного природного газа, а также сопутствующей сбытовой инфраструктуры.

Компания уже приступила к проектированию завода производительностью 3 т в час в Выселковском районе. Завершить строительство объекта планируют до конца года.

«Строительство заводов обеспечит создание нового энергетического ресурса на территории края, что даст значительный импульс актуальному направлению технологического развития. Сжиженный газ — один из самых экологичных видов топлива с повышенным уровнем безопасности и низкой стоимостью. Имея в регионе свое производство СПГ, мы сможем локально обеспечивать природным газом отдаленные и труднодоступные территории», — отметил Прошунин.

Кроме того, на 2023 год запланировали строительство в Павловском районе первой на Кубани криогенной автомобильной станции — заправки на сжиженном природном газе. Ее мощность составит 100 единиц транспорта в сутки, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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