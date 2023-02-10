На Кубани приступили к строительству первого многопрофильного реабилитационного центра

Реабилитационный центр возводят в станице Динской в районе улиц Красной и Крайней. Об этом 10 февраля сообщил глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Площадь многопрофильного реабилитационного центра превысит 50 тыс. кв. м.

«Мы давно говорили о необходимости создания Краевого центра медицинской реабилитации. Сегодня он востребован как никогда. В одном месте смогут получить полный цикл восстановительных процедур пациенты после инсультов и инфарктов, с двигательными нарушениями и соматическими заболеваниями. У нас в крае качественная лечебная база, но для полного восстановления после болезни важна помощь профессиональных реабилитологов. Планируется, что строительство центра займет три года», — написал Кондратьев в Telegram.

В настоящее время на объекте устанавливают ограждение стройплощадки, делают временные подъездные дороги, ведут разработку котлована.

В состав центра войдут консультативно-диагностическая поликлиника на 75 посещений в смену и дневной стационар на 20 коек, рассчитанный на 40 посещений в день. Также в центре планируют разместить круглосуточный стационар, в том числе отделение реанимации и интенсивной терапии.

В многопрофильном реабилитационном центре создадут полный цикл оказания медицинской реабилитации пациентов после инсультов, спинальных травм и нейрохирургических операций, нарушений функций опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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