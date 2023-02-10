В станице Полтавской после капремонта открылась поликлиника

Поликлинику Красноармейской ЦРБ в станице Полтавской открыли 10 февраля после проведенного капитального ремонта. Об этом сообщила вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова.

Ремонт провели в рамках краевой программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение».

«Для нас это был важный проект, ведь медучреждение обслуживает большое количество населения со всего района. В поликлинике заменили кровлю, коммуникации, полностью провели внутреннюю отделку помещений, привели в порядок фасад, обновили мебель, дооснастили медучреждение оборудованием», — написала Анна Минькова в своем Telegram-канале.

Замглавы региона добавила, что теперь в отремонтированной поликлинике специалисты будут оказывать первичную медпомощь в достойных условиях, а пациенты смогут в комфорте ждать очереди к врачу.

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