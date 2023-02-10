Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В станице Полтавской после капремонта открылась поликлиника

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-stanitse-poltavskoj-posle-kapremonta-otkrylas-poliklinika
В станице Полтавской после капремонта открылась поликлиника
Фото t.me/minkovaanna23

Поликлинику Красноармейской ЦРБ в станице Полтавской открыли 10 февраля после проведенного капитального ремонта. Об этом сообщила вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова.

Ремонт провели в рамках краевой программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение».

«Для нас это был важный проект, ведь медучреждение обслуживает большое количество населения со всего района. В поликлинике заменили кровлю, коммуникации, полностью провели внутреннюю отделку помещений, привели в порядок фасад, обновили мебель, дооснастили медучреждение оборудованием», — написала Анна Минькова в своем Telegram-канале.

Замглавы региона добавила, что теперь в отремонтированной поликлинике специалисты будут оказывать первичную медпомощь в достойных условиях, а пациенты смогут в комфорте ждать очереди к врачу.

Читайте также: в Краснодарском крае капитально отремонтируют шесть поликлиник.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Ученые: ядро Земли остановилось, но пугаться не стоит
Ученые: ядро Земли остановилось, но пугаться не стоит
Землетрясение в Турции: дойдет ли до Краснодарского края и стоит ли опасаться?
Землетрясение в Турции: дойдет ли до Краснодарского края и стоит ли опасаться?
Число жертв землетрясения в Турции превысило 16 тыс. человек
Число жертв землетрясения в Турции превысило 16 тыс. человек
В Новороссийске и Геленджике разбушевался ураган: ситуация на Черноморском побережье
В Новороссийске и Геленджике разбушевался ураган: ситуация на Черноморском побережье
СВОи люди: кто из известных россиян участвует в спецоперации на Украине
СВОи люди: кто из известных россиян участвует в спецоперации на Украине
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Что нужно и чего нельзя делать при землетрясении?
  2. «Карта болельщика»: как оформить, зачем нужна, как пользоваться
  3. Человек, который любит оружие. Константину Пуликовскому — 75
  4. Инвестор отказался от установки колеса обозрения в Юбилейном микрорайоне Краснодара
  5. Пригожин заявил, что набор заключенных в ЧВК «Вагнер» прекращен
  6. Леопард-2 и Челленджер-2: сравниваем их с Т-72Б3 и Т-90М
Прямой эфир
Мы в соцсетях