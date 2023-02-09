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В Краснодарском крае капитально отремонтируют шесть поликлиник

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-kapitalno-otremontiruyut-shest-poliklinik
В Краснодарском крае капитально отремонтируют шесть поликлиник
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Капремонт сделают в поликлиниках Абинского, Брюховецкого, Белореченского, Динского, Калининского и Славянского районов.

В учреждениях заменят коммуникации, кровлю, окна и двери, проведут отделочные работы. Капремонт сделают в рамках краевой программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение».

Всего в этом году по программе модернизации первичного звена планируют достроить восемь поликлиник: пять детских и три взрослых. Еще одну поликлинику в Краснодаре построят за счет краевого бюджета, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: контракты на строительство поликлиник заключили в четырех районах Краснодарского края.

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