В Краснодарском крае капитально отремонтируют шесть поликлиник

Капремонт сделают в поликлиниках Абинского, Брюховецкого, Белореченского, Динского, Калининского и Славянского районов.

В учреждениях заменят коммуникации, кровлю, окна и двери, проведут отделочные работы. Капремонт сделают в рамках краевой программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение».

Всего в этом году по программе модернизации первичного звена планируют достроить восемь поликлиник: пять детских и три взрослых. Еще одну поликлинику в Краснодаре построят за счет краевого бюджета, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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