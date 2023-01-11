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Контракты на строительство поликлиник заключили в четырех районах Краснодарского края

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/kontrakty-na-stroitelstvo-poliklinik-zaklyuchili-v-chetyreh-rajonah-krasnodarskogo-kraya
Контракты на строительство поликлиник заключили в четырех районах Краснодарского края
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Учреждения построят в 2024–2025 годах по нацпроекту «Здравоохранение».

Контракт заключили для поликлиники Таманской участковой больницы на 350 посещений в смену в Темрюкском районе. В Крыловском районе появится детская поликлиника на 150 посещений в смену и женская консультация на 50 посещений.

Кроме того, в Щербиновском районе появится поликлиника на 450 посещений — 250 взрослых и 200 детских, а в Динском районе на 600 посещений — 350 взрослых и 250 детских.

«В 2022 году мы приступили к реализации масштабного проекта — проектированию и строительству 19 новых поликлиник по профильному нацпроекту. Восемь объектов уже строят, по четырем заключили контракты и в ближайшее время приступаем к строительно-монтажным работам, еще семь поликлиник проектируем», — цитирует и. о. руководителя департамента строительства Максима Мысакова пресс-служба администрации Краснодарского края.

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