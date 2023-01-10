Офис врача общей практики построят в Приморско-Ахтарском районе до конца года

Об этом губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил в ходе личного приема граждан, который он провел по поручению президента РФ.

В личном приеме граждан участвовал главный федеральный инспектор по Краснодарскому краю Евгений Гулиев.

С просьбой оказать содействие в строительстве офиса ВОП к губернатору обратилась жительница станицы Приазовской. Алена Гавриленко сообщила, что существующее здание амбулатории устарело и не справляется с нагрузкой. В настоящее время в станице живет около 2 тыс. человек.

«Мы системно работаем над тем, чтобы в каждом, даже самом отдаленном населенном пункте появлялись офисы врача общей практики и фельдшерско-акушерские пункты. Наличие врача рядом дает людям спокойствие и уверенность в том, что они получат необходимую помощь на месте. Всего в текущем году планируем построить 13 офисов ВОП и 10 ФАПов. Станица Приазовская также нуждается в современном медицинском учреждении. Приступить к строительству надо в ближайшее время», — поручил Кондратьев.

Глава Приморско-Ахтарского района Максим Бондаренко рассказал, что под ВОП уже подготовили участок в центре станицы. В настоящее время проектно-сметная документация проходит экспертизу. После получения положительного заключения стартует строительство. Предположительно, это будет в апреле. Сдать объект планируют к концу года.

Также в ходе личного приема Иван Гунько из Кущевского района сообщил, что Красносельской участковой больнице необходима новая машина скорой помощи. Он рассказал, что один автомобиль помимо хутора Красное, обслуживает еще Чебурки и Раздольное.

«Новая машина скорой помощи — это необходимость. Она должна быть всегда на ходу, чтобы в кратчайшие сроки доехать до пациента. Иногда 10-20 минут могут стоить жизни. Кроме того, автомобиль должен быть оснащен необходимым оборудованием, чтобы фельдшер мог быстро оказать помощь. Населенные пункты района, особо нуждающиеся в обновлении автопарка, должны получить машины», — сказал Кондратьев.

Министр здравоохранения Кубани Евгений Филиппов сообщил, что автомобиль уже есть, и в настоящее время идет процедура оформления. По его словам, машину передадут в поселение в начале февраля.

«Всего в этом году за счет средств федерального бюджета закупим 18 карет скорой медицинской помощи», — сказал Филиппов.

Губернатор Краснодарского края поручил в следующем году найти возможность поставить в район еще одну машину скорой помощи.

На Кубани подразделения скорой помощи организованы во всех 44 муниципалитетах. Работают 13 станций и 31 отделение, в составе подразделений — 542 круглосуточные выездные бригады. Автопарк насчитывает 696 единиц техники, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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