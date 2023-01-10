В Новопокровском районе благоустроят территорию Дома культуры

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев по поручению президента страны провел прием граждан. В нем также принял участие главный федеральный инспектор по краю Евгений Гулиев.

Во время приема жительница Новопокровского района попросила благоустроить территорию Дома культуры в поселке Кубанском. На ней расположена аллея к памятнику воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны.

«Территорию необходимо сделать комфортной для отдыха — это наша задача. Тема благоустройства парков, общественных пространств имеет важное значение для качества жизни», — сказал Кондратьев.

Глава региона напомнил, что в этом году Кубань отметит 80-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков, и подчеркнул, что скверы и парки, где есть памятники погибшим в годы Великой Отечественной войны, важно привести в порядок.

Территорию площадью 4,7 га, прилегающую к Дому культуры в поселке Кубанском, благоустроят в этом году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Там установят спортивные и детские площадки, светильники и ограждение, обновят аллею, сделают новые дорожки и площадки для отдыха.

Кроме того, выполнят озеленительные работы, оборудуют пандус на входе в здание и приведут в порядок дороги, ведущие к Дому культуры, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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