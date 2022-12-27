В Успенском районе в рамках нацпроекта благоустроили бульвар
Работы провели на улице Красной в селе Успенском в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».
Благоустройство бульвара на улице Красной пройдет в два этапа, первый из которых уже завершен. Здесь построили две детские игровые площадки с современным оборудованием, воркаут-площадку, установили малые архитектурные формы, топиарные фигуры из искусственной травы, заменили тротуарную плитку, скамейки и фонари, выполнили работы по озеленению.
«Уже сейчас бульвар приобрел новый облик и радует жителей села. Он стал местом прогулок и отдыха с детьми. Но в планах еще второй этап обновления в 2023 году, который завершит масштабный проект создания современной общественной территории», — цитирует врио министра ТЭК и ЖКХ Кубани Вячеслава Шапошника пресс-служба администрации Краснодарского края.
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