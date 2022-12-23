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Сквер и парк благоустроили в Приморско-Ахтарском районе по нацпроекту

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/skver-i-park-blagoustroili-v-primorsko-ahtarskom-rajone-po-natsproektu
Сквер и парк благоустроили в Приморско-Ахтарском районе по нацпроекту
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Работы в сквере Молодежном в станице Ольгинской и парке культуры и отдыха в Бородинской выполнили по нацпроекту «Жилье и городская среда».

В Бородинском парке сделали пешеходные дорожки и постелили специальное покрытие на детских площадках. Также установили малые архитектурные формы и спортивные площадки.

В Молодежном сквере станицы Ольгинской проложили более 6 тыс. кв. м тротуаров, оборудовали спортивную зону с тренажерами и скейт-парком. Кроме того, установили сцену, озеленили территорию и обновили освещение.

«Благодаря национальным проектам на Кубани создают условия для здоровой и комфортной жизни в городах и районах края. Уверен, жители Приморско-Ахтарского района уже оценили обновленные зоны отдыха», — цитирует временно исполняющего обязанности министра ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Вячеслава Шапошника пресс-служба администрации Краснодарского края

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