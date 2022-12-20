В Белореченске благоустроили центральную городскую площадь
Общественную территорию в районе пересечения улиц Ленина и Красной привели в порядок в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».
На площади им. 50-летия Советской власти создали скейт-площадку, новую музыкальную зону, игровые элементы для детей и место для проведения массовых мероприятий. Там разместили столы для пикника, скамейки и теневой фонтан. Зону отдыха оформили декоративными насаждениями.
«В самом центре города появилось современное пространство для проведения досуга жителей. Уверен, обновленная площадь станет излюбленным местом взрослых и детей», — рассказал врио министра ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Вячеслав Шапошник.
Белореченск в прошлом году победил на Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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