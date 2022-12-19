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В Ейске привели в порядок «Молодежную площадь»

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-ejske-priveli-v-poryadok-molodezhnuyu-ploshhad
В Ейске привели в порядок «Молодежную площадь»
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Общественную территорию на пересечении улиц Коммунистической и Пионерской благоустроили в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

На территории «Молодежной площади» уложили пешеходные дорожки, установили лавочки, отремонтировали военный мемориал, оборудовали спортивные и детскую площадки, заменили освещение и провели озеленительные работы.

«Обновленная «Молодежная площадь» станет не только современным объектом для проведения досуга и украшением города, но и памятным местом для всех жителей Ейска», — рассказал врио министра ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Вячеслав Шапошник.

В прошлом году в Ейском районе привели в порядок сквер в поселке Моревка, парки в поселке Советском и селе Кухаривка, а также благоустроили зону отдыха в станице Копанской. Всего с 2017 года в регионе выполнили работу по благоустройству на 1 тыс. 450 территориях, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: в 2023 году в Краснодарском крае по нацпроекту благоустроят 140 общественных территорий.

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