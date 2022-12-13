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В 2023 году на Кубани по нацпроекту благоустроят 140 общественных территорий

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-2023-godu-na-kubani-blagoustroyat-140-obshhestvennyh-territorij
В 2023 году на Кубани по нацпроекту благоустроят 140 общественных территорий
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Территории региона приведут в порядок в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». На эти цели из краевого и федерального бюджетов выделят более 1,6 млрд рублей.

«В следующем году за счет федеральной субсидии мы приведем в порядок 46 зон отдыха в 31 муниципальном образовании Краснодарского края. Еще 94 территории благоустроим за счет привлеченных средств из местных бюджетов и внебюджетных источников», — рассказал вице-губернатор Краснодарского края Андрей Прошунин.

Он подчеркнул, что к строительным работам в запланированных общественных территориях приступят весной.

Так, в Краснодаре займутся благоустройством сквера «Николаевский», в Абинске приведут в порядок набережную, в Отрадненском районе парк «Центральный». Также работы по благоустройству выполнят в Ленинградском, Ейском и Северском районах.

В этом году в рамках нацпроекта обновят 221 зону отдыха. На большинстве объектов работы уже завершили, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: по просьбам жителей благоустроили парк «Звездный» в Тихорецком районе. В течение нескольких месяцев в нем заменили уличное освещение, установили детские игровые комплексы, площадки с тренажерами и лавочки.

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