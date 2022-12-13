В 2023 году на Кубани по нацпроекту благоустроят 140 общественных территорий
Территории региона приведут в порядок в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». На эти цели из краевого и федерального бюджетов выделят более 1,6 млрд рублей.
«В следующем году за счет федеральной субсидии мы приведем в порядок 46 зон отдыха в 31 муниципальном образовании Краснодарского края. Еще 94 территории благоустроим за счет привлеченных средств из местных бюджетов и внебюджетных источников», — рассказал вице-губернатор Краснодарского края Андрей Прошунин.
Он подчеркнул, что к строительным работам в запланированных общественных территориях приступят весной.
Так, в Краснодаре займутся благоустройством сквера «Николаевский», в Абинске приведут в порядок набережную, в Отрадненском районе парк «Центральный». Также работы по благоустройству выполнят в Ленинградском, Ейском и Северском районах.
В этом году в рамках нацпроекта обновят 221 зону отдыха. На большинстве объектов работы уже завершили, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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