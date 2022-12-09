По просьбам жителей благоустроили парк «Звездный» в Тихорецком районе

Главы муниципалитетов 9 декабря отчитались об исполнении поручений губернатора Вениамина Кондратьева, которые он давал во время встреч с жителями Кубани.

По просьбе жителей Тихорецкого района привели в порядок парк «Звездный». В течение нескольких месяцев его благоустроили, заменили уличное освещение, установили детские игровые комплексы, площадки с тренажерами и лавочки.

В Кореновске родители просили капитально отремонтировать школу № 1, которая была построена почти 70 лет назад. В школе полностью заменили кровлю и инженерные сети и отремонтировали фасад. Кроме того, закупили мебель и учебное оборудование.

«На личном приеме граждан ко мне обращались с просьбой построить многофункциональную площадку в селе Экономическом Крымского района. В ноябре этого года спортивный комплекс установили. У местной детворы появилась современная площадка для волейбола, баскетбола и футбола. А также воркаут-зона и уличные тренажеры», — написал Кондратьев в Telegram.

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