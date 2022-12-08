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В Мостовском районе по нацпроекту благоустроили зону отдыха

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-mostovskom-rajone-po-natsproektu-blagoustroili-zonu-otdyha
В Мостовском районе по нацпроекту благоустроили зону отдыха
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В поселке Мостовском в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» благоустроили центральную площадь и территорию, прилегающую к детской школе искусств.

За дизайн-проект этого общественного пространства в ходе рейтингового голосования в 2021 году отдали свои голоса порядка 3 тыс. жителей поселка.

По словам замминистра ТЭК и ЖКХ Кубани Вячеслава Дунаева, приводить в порядок площадь начали в марте и полностью завершили работы в конце ноября. В зоне отдыха уложили новое покрытие из тротуарной плитки, оборудовали детскую игровую площадку, установили скамейки и заменили освещение. Также разбили клумбы, высадили кустарники и деревья.

За 2021 год в Мостовском районе благоустроили четыре общественные территории. Это парки в поселке Псебай, в станицах Губской и Переправной и зона отдыха на улице Октябрьской в станице Андрюки, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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