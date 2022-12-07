В Усть-Лабинске по нацпроекту благоустроили территорию озера Копытце

Благоустройство общественной территории выполнили в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Дизайн-проект зоны отдыха в 2021 году стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

«Край ежегодно участвует во Всероссийском конкурсе создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. С 2019 года победителями стали 16 муниципалитетов. Восемь из них уже реализовали свои проекты за средства из федерального бюджета, в том числе и город Усть-Лабинск. Необычные идеи воплотили на территории 4,2 га», — сказал замглавы Кубани Андрей Прошунин.

На территории у озера Копытце обустроили пешеходные зоны с покрытием из тротуарной плитки, парковку и проезд для автотранспорта. Также построили детские площадки для младшей и старшей возрастных групп, установили скамейки и тактильные мнемосхемы. Провели озеленение. Кроме того, проложили велодорожки, создали площадки для воркаута и стритбола.

Сейчас администрация Усть-Лабинска завершает дополнительные работы за средства из муниципального бюджета. По итогам конкурса в 2021 году победителями также стали Белореченск, Туапсе и Сочи, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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