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В станице Каневской на благоустройство двух скверов направили 15 млн рублей

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-stanitse-kanevskoj-na-blagoustrojstvo-dvuh-skverov-napravili-15-mln-rublej
Видео канала «Кубань 24»

По нацпроекту «Жилье и городская среда» там заменили покрытие на аллеях, установили скамьи, урны, обустроили детские и тренажерные площадки.

«Прелесть! Мы очень рады. Здесь рядом живем. Это все прекрасно и для детей, и для взрослых», — сказала жительница станицы Каневской Наталья Притула.

Также в обоих скверах высадили молодые кустарники и озеленили газон. Целая аллея голубых елей появилась благодаря инициативе каневской молодежи. В одном из скверов они высадили хвойные деревья и обещали бережно ухаживать за ними.

Читайте также: в Калининском районе по нацпроекту благоустроили парк.

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