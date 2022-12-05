В станице Каневской на благоустройство двух скверов направили 15 млн рублей
Общество
05.12.2022 08:11
По нацпроекту «Жилье и городская среда» там заменили покрытие на аллеях, установили скамьи, урны, обустроили детские и тренажерные площадки.
«Прелесть! Мы очень рады. Здесь рядом живем. Это все прекрасно и для детей, и для взрослых», — сказала жительница станицы Каневской Наталья Притула.
Также в обоих скверах высадили молодые кустарники и озеленили газон. Целая аллея голубых елей появилась благодаря инициативе каневской молодежи. В одном из скверов они высадили хвойные деревья и обещали бережно ухаживать за ними.
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