В Калининском районе по нацпроекту благоустроили парк

Зону отдыха обновили по национальному проекту «Жилье и городская среда» в станице Калининской на улице Ленина.

Благоустройство там разделили на два этапа. Первый уже завершился, второй запланирован на следующий год.

В парке демонтировали старую плитку, провели земляные работы, оборудовали детский игровой комплекс с резиновым покрытием. Там уложили новую тротуарную плитку, установили перголы [навесы], скамейки, искусственные зеленые фигуры, светильники. Кроме того, в парке оградили памятники участникам Великой Отечественной войны.

Всего с 2017 года на Кубани благоустроили более 1,2 тыс. скверов и парков, в этом году обновят более 200 зон отдыха, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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