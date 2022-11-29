В Калининском районе по нацпроекту благоустроили парк
Общество
29.11.2022 17:49
Зону отдыха обновили по национальному проекту «Жилье и городская среда» в станице Калининской на улице Ленина.
Благоустройство там разделили на два этапа. Первый уже завершился, второй запланирован на следующий год.
В парке демонтировали старую плитку, провели земляные работы, оборудовали детский игровой комплекс с резиновым покрытием. Там уложили новую тротуарную плитку, установили перголы [навесы], скамейки, искусственные зеленые фигуры, светильники. Кроме того, в парке оградили памятники участникам Великой Отечественной войны.
Всего с 2017 года на Кубани благоустроили более 1,2 тыс. скверов и парков, в этом году обновят более 200 зон отдыха, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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