Кондратьев: в станице Павловской по нацпроекту «Жилье и городская среда» открыли новый сквер
Общественную территорию благоустроили на пересечении улиц Ленина и Гладкова.
По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, благоустроить сквер в станице Павловской попросили жители района в начале года.
«Средства муниципалитету выделили по нацпроекту «Жилье и городская среда». Сегодня старый сквер предстал перед станичниками в новом облике. Вместо неухоженной площадки появилась комфортная, благоустроенная территория — площадь для мероприятий, детские площадки с игровыми комплексами, прогулочная аллея и зоны отдыха», — сообщил глава региона в Telegram.
Площадь сквера — 8,3 тыс. кв. м. Здесь заменили плитку, установили скамейки, сделали озеленение и новое освещение.
Всего с 2017 года в Краснодарском крае привели в порядок более 1,2 тыс. скверов и парков, создали комфортную среду в городах и селах. В этом году обновят более 200 пространств, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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