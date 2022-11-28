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Кондратьев: в станице Павловской по нацпроекту «Жилье и городская среда» открыли новый сквер

Общество
28.11.2022 19:15
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-v-stanitse-pavlovskoj-po-natsproektu-zhile-i-gorodskaya-sreda-otkryli-novyj-skver
Кондратьев: в станице Павловской по нацпроекту «Жилье и городская среда» открыли новый сквер
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Общественную территорию благоустроили на пересечении улиц Ленина и Гладкова.

По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, благоустроить сквер в станице Павловской попросили жители района в начале года.

«Средства муниципалитету выделили по нацпроекту «Жилье и городская среда». Сегодня старый сквер предстал перед станичниками в новом облике. Вместо неухоженной площадки появилась комфортная, благоустроенная территория — площадь для мероприятий, детские площадки с игровыми комплексами, прогулочная аллея и зоны отдыха», — сообщил глава региона в Telegram.

Площадь сквера — 8,3 тыс. кв. м. Здесь заменили плитку, установили скамейки, сделали озеленение и новое освещение.

Всего с 2017 года в Краснодарском крае привели в порядок более 1,2 тыс. скверов и парков, создали комфортную среду в городах и селах. В этом году обновят более 200 пространств, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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