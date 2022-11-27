В Динском районе реконструировали сквер
Работы провели в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» — в станице Новотитаровской привели в порядок сквер Таманский.
Рабочие уложили тротуарную плитку и установили скамейки. Также в сквере появились спортивная и игровая площадки. Обустроили воркаут, тренажерную и детские площадки с резиновым покрытием. Кроме того, выполнили работы по озеленению.
«Площадь обновленной территории — 40 тыс. кв. м. Уверен, жители уже оценили современное пространство», — сказал министр ТЭК и ЖКХ региона Андрей Прошунин.
С 2017 года на Кубани благоустроили более 1,2 тыс. скверов и парков. В этом году обновят свыше 200 зеленых пространств, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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