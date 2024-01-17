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Завод по производству наполнителей для матрасов и подушек загорелся в Шахтах

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zavod-po-proizvodstvu-napolnitelej-dlya-matrasov-i-podushek-zagorelsya-v-shahtah
Завод по производству наполнителей для матрасов и подушек загорелся в Шахтах
Фото из соцсетей

Информация о взрыве и последующем пожаре в здании ООО «Шахтинский полиэфирный завод» в поселке Гридропривод Ростовской области поступила 17 января в 11:30. Огонь охватил 360 кв. м.

По предварительным данным, при пожаре никто не погиб, пострадали 9 человек. Одному оказали медпомощь на месте, три человека — с ожогами, пять — с травмами различной степени тяжести.

«В причинах произошедшего будут разбираться специалисты. Информация о беспилотнике не подтверждается. По данным военных, ПВО в это время не работало», — сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в Telegram.

Возгорание ликвидировали в 12:49, добавил глава региона.

На месте работают 58 специалистов и 17 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России.

В новость внесены правки (13:05) о количестве пострадавших и ликвидации возгорания. 

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