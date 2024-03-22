Завод по производству минеральной воды построят в 2026 году в Крымском районе
Экономика
22.03.2024 08:36
Инвестиции в строительство завода по производству минеральной воды «Мерчанская» в Крымском районе составят 217 млн рублей.
В администрации Крымского района сообщили, что строительство планируют завершить в 2026 году.
Инвестором проекта выступит индивидуальный предприниматель Дударев М. В. Соответствующий документ подписали в декабре 2023 года. В настоящее время проводят экспертизу воды из скважины. Эксперты оценивают ее качество и планируют проверку мощности источника, сообщает «РБК».
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