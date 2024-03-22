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Завод по производству минеральной воды построят в 2026 году в Крымском районе

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/zavod-po-proizvodstvu-mineralnoj-vody-postroyat-v-2026-godu-v-krymskom-rajone
Завод по производству минеральной воды построят в 2026 году в Крымском районе
Фото congerdesign, pixabay.com

Инвестиции в строительство завода по производству минеральной воды «Мерчанская» в Крымском районе составят 217 млн рублей.

В администрации Крымского района сообщили, что строительство планируют завершить в 2026 году.

Инвестором проекта выступит индивидуальный предприниматель Дударев М. В. Соответствующий документ подписали в декабре 2023 года. В настоящее время проводят экспертизу воды из скважины. Эксперты оценивают ее качество и планируют проверку мощности источника, сообщает «РБК».

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