Завод по производству минеральной воды построят в 2026 году в Крымском районе

Инвестиции в строительство завода по производству минеральной воды «Мерчанская» в Крымском районе составят 217 млн рублей.

В администрации Крымского района сообщили, что строительство планируют завершить в 2026 году.

Инвестором проекта выступит индивидуальный предприниматель Дударев М. В. Соответствующий документ подписали в декабре 2023 года. В настоящее время проводят экспертизу воды из скважины. Эксперты оценивают ее качество и планируют проверку мощности источника, сообщает «РБК».

Читайте также: индекс промышленного производства на Кубани в 2 раза превысил прогнозы.