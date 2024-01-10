Индекс промышленного производства на Кубани в 2 раза превысил прогнозы

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 10 января в ходе итогового совещания сообщил о том, как господдержка повлияла на динамику промышленности в Краснодарском крае.

По словам главы региона, по последним данным, в 2023 году индекс промышленного производства составил 106,1%. Это почти в два раза выше прогнозов.

«Мы всегда считались традиционно аграрным регионом, драйвером экономики была также строительная отрасль. Сейчас на первое место вышла промышленность. Впервые наш край по промышленному развитию занял 4 место в рейтинге регионов. У нас появились предприятия, которых никогда не было — в сфере ИТ, радиоэлектроники», — сообщил губернатор.

Вениамин Кондратьев также добавил, что краевой Фонд развития промышленности докапитализировали до 6 млрд рублей. Деньги пойдут на модернизацию производств, они необходимы для создания рабочих мест и выпуска современной импортозамещающей продукции.

Глава региона подчеркнул важность развития собственных технологий для обеспечения технологического суверенитета. Для их размещения в Краснодарском крае построили 7 промпарков, еще 9 в стадии строительства.

По словам вице-губернатора Александра Руппеля, заделом для развития промышленности в регионе стали специальные меры поддержки, аналогов которым нет в стране.

«Это, в первую очередь, финансирование 30% затрат предприятий на создание или развитие и льготный заем «Импортозамещение». В целом в 2023 году господдержку промышленности увеличили почти в 2 раза – с планируемых 1,5 до 2,6 млрд рублей», — сообщил замглавы региона.

На Кубани эффективно работают все институты поддержки бизнеса — Фонды микрофинансирования, развития бизнеса и развития инноваций, Центр поддержки экспорта. Фонд микрофинасирования шестой год подряд занимает первое место в стране по размеру портфеля, объему выдачи и размеру капитала. Фонд развития бизнеса помог привлечь более 11,5 млрд рублей вложений и перевыполнил план в 2,6 раз.

В прошлом году благодаря господдержке на Кубани запустили 9 новых промышленных производств, в том числе второй завод строительных смесей в Кореновском районе, центр радиофармацевтических препаратов в станице Полтавской, цех монолитного поликарбоната для шумозащитных экранов в Успенском районе. На территорию Кубани перерегистрировались 6 крупных предприятий из сильных промышленных регионов.

В 2023 году 15 производителей получили 1 млрд рублей в рамках возмещения части затрат на капитальное строительство. В числе получателей — первый в России завод щелочных батареек и производитель амфорного диоксида кремния и активированного угля из рисовой лузги.

На предприятиях начали субсидировать создание инженерно-технических центров — поддержку получили 10 конструкторских бюро радиоэлектроники, станкостроения и машиностроения.

По словам Александра Руппеля, развитие предприятий отразилось на экономике Кубани — объем инвестиций в основной капитал за 9 месяцев в 2 раза превысил годовой план. За 11 месяцев объем налоговых поступлений в 1,5 раза превысили показатели предыдущего года. За этот период отгрузили продукции на 475 млрд рублей.

Власти подготовили дополнительный пакет мер поддержки, которые касаются развития собственных технологий и кадрового обеспечения, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: на Кубани за 3 года объем поддержки бизнеса увеличили до 36 млрд рублей.