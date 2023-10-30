На Кубани за 3 года объем поддержки бизнеса увеличили до 36 млрд рублей

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в регионе.

По словам Кондратьева, стабильное развитие экономики зависит во многом от состояния бизнеса. Он отметил, что Кубани предпринимателей воспринимают как надежных социальных партнеров, поэтому бизнесу оказывают помощь в развитии.

«Начиная с 2020 года, нарастили количество мер поддержки. Если еще три года назад их было 50, то сейчас — уже более 125, а общий объем финансирования увеличили с 25 до 36 млрд рублей ежегодно. Преференциями в виде грантов, займов, льгот и гарантий может воспользоваться широкий круг — крупный бизнес, инвесторы, малые и средние предприниматели. В фокусе внимания аграрии, перерабатывающая и обрабатывающая промышленность, импортозамещающие производства, ИТ-направление», — сказал глава региона.

Кондратьев отметил, что меры поддержки разрабатывают совместно с представителями бизнеса в соответствии с запросами. Бизнес использует меры и наращивает объемы.

В Краснодарском крае институт поддержки бизнеса представлен четырьмя фондами — микрофинансирования, развития бизнеса, развития промышленности и развития инноваций. Также работают Центр поддержки экспорта и Агентство по привлечению инвестиций.

Фонд развития бизнеса в этом году докапитализировали до 1,8 млрд рублей, промышленности — до 6 млрд рублей, микрофинансирования — до 3,6 млрд рублей. Кубань находится на четвертом месте в рейтинге промышленных регионов Минпромторга РФ и занимает пятое место в Национальном рейтинге состояния инвестклимата, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.