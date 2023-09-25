Завод по производству диоксида кремния из рисовой лузги построят на Кубани

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 25 сентября рассказал журналистам о реализации более 30 проектов импортозамещающих промышленных производств.

По его словам, сейчас на стадии разработки и реализации находятся проекты на сумму около 25 млрд рублей.

«Это предприятия, работающие в приоритетных для нашего региона отраслях — радиоэлектронике, машиностроении, химической, легкой, фармацевтической промышленности, лесопромышленном комплексе. Такая продукция востребована на российском рынке», — рассказал губернатор.

Уникальное предприятие на уровне страны сейчас создают в Северском районе, продолжил Кондратьев. Там будут выпускать диоксид кремния и активированный уголь из рисовой лузги.

«Завод строят с господдержкой края — финансируем до 30% затрат на его реализацию. Уже направили свыше 45,6 млн рублей. Для нашего региона это нужный проект — высокочистый кремний производится из рисовой лузги экологически чистым способом. Спектр применения выпускаемого материала очень широк — от микроэлектроники, производства стройматериалов, лакокрасочной продукции до пищевой промышленности», — отметил глава региона.

Технологию разработали совместно с МГУ имени Ломоносова. Оборудование единственного в России завода по переработке будет выпускать аморфный диоксид кремния чистотой 99,99%. Объем производства с выходом на проектную мощность составит 540 т в год.

Соглашение о реализации проекта администрация региона подписала с предприятием «Райс-Ашти» управляющей компании «ХИМРУСАГРО» на выставке «Иннопром-2023» в Екатеринбурге. Инвестор планирует вложить в строительство завода более 650 млн рублей.

Компания планирует построить в крае еще один завод — там будут выпускать акриловые сополимеры, которые применяют во многих отраслях промышленности. Сейчас Россия зависима от импорта такой продукции на 60%. Проект планируют реализовать в середине 2024 года.

Инвесторы, которые реализуют на Кубани проекты в сфере импортозамещения, могут воспользоваться системой субсидирования и льготного заемного финансирования. Кроме того, разработали и уникальные для страны меры поддержки — льготный заем по программе «Импортозамещение» Фонда развития промышленности и финансирование из краевого бюджета до 30% затрат на создание импортозамещающих производств, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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