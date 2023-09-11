Производство детских конструкторов открыли в Новороссийске

Линию по производству детских развивающих конструкторов открыли на предприятии «Росспласт».

Министр промышленной политики края Дмитрий Хмелько во время церемонии открытия производственной линии отметил, что это уникальный для Южного федерального округа проект по производству популярных детских конструкторов, которые раньше ввозили из-за границы.

«Расширение ассортимента продукции на предприятии позволит не только насытить краевой рынок качественными детскими товарами, но и обеспечило создание более 10 новых рабочих мест», — сказал министр.

По словам директора Фонда развития промышленности Краснодарского края Дмитрия Цаплева, производитель приобрел оборудование для производства конструкторов благодаря программе льготный займов. По программе «Проекты развития» предприятию предоставили 20 млн рублей.

С 2008 года компания производит широкий ассортимент продукции из пластика. Запуск новой линейки позволил расширить штат сотрудников до 84 человек. Всего предприятие выпускает более 300 наименований продукции. С выходом на проектные мощности предприятие будет выпускать 8 позиций конструктора.

Конструкторы будут выпускать под торговой маркой «Кубика». Конструкторы уже поставляют на российский рынок и в страны ближнего зарубежья. К концу года предприятие планирует расширить линейку и запустить производство пластмассовых машинок пяти видов, а также товары для ванных комнат, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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