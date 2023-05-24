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Кондратьев: 27 проектов импортозамещающих промышленных производств реализуют в Краснодарском крае

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-27-proektov-importozameshhayushhih-promyshlennyh-proizvodstv-realizuyut-v-krasnodarskom-krae
Кондратьев: 27 проектов импортозамещающих промышленных производств реализуют в Краснодарском крае
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Об этом глава Кубани Вениамин Кондратьев сообщил 24 мая.

«В прошлом году мы сформировали пул приоритетных проектов по созданию или расширению импортозамещающих промышленных производств. Сегодня в активной стадии реализации уже находятся 27 проектов на общую сумму 24,2 млрд рублей. Готовы поддерживать предприятия, которые обеспечат технологическую независимость и рост отраслей экономики. Для таких производителей предусмотрели целый комплекс мер господдержки, часть из них — единственные в стране», — сказал Кондратьев.

Губернатор добавил, что для таких предприятий предусмотрен комплекс мер господдержки. Из них часть — только в регионе, например финансирование на создание или развитие импортозамещающих производств до 30% затрат. На ближайшие два года для этих целей в бюджете края предусмотрели 1,3 млрд рублей.

Кроме того, действует льготный заем «Импортозамещение» со ставкой 0,1% годовых и максимальным объемом до 200 млн рублей.

Кондратьев отметил, что создать в крае новые предприятия, которые не имеют аналогов в России, позволит реализация приоритетных инвестпроектов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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