Кондратьев рассказал Путину об импортозамещении в семеноводстве в Краснодарском крае

О текущем положении с семенами в регионе губернатор Кубани Вениамин Кондратьев рассказал президенту РФ Владимиру Путину 18 мая во время совещания, посвященному весенне-полевым работам.

«Благодаря работе наших ученых сегодня мы на 100% закрываем потребность региона в семенах яровой и озимой пшеницы, риса кубанской селекции. В этом году более 50% площадей подсолнечника и кукурузы также засеиваем отечественными семенами», — сообщил Кондратьев.

Глава региона отметил, краевые хозяйства уже заложили 243 га семенников сахарной свеклы. Благодаря этому в следующем году фермеры получат семена свеклы собственной селекции. Ими засеют 50% от общей площади этой культуры.

Путин признался, что ситуация с семенами на Кубани его очень порадовала. Он отметил, что работу по селекции семян семян нужно вести совместно со специалистами Минсельхоза РФ.

По словам Кондратьева, своевременное обновление сельскохозяйственной техники и стабильные цены на удобрения и ГСМ помогли аграриям добиться успеха. Губернатор поблагодарил президента за внимание к этой теме.

Глава Кубани также уточнил, что сейчас в регионе в полевых работах задействовали 34 тыс. машин. В прошлом году аграрии купили 3,5 тыс. единиц сельхозтехники на 20 млдр рублей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: Владимир Путин назвал Краснодарский край лидером и локомотивом сельского хозяйства в России.