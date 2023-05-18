Путин: Краснодарский край — лидер и локомотив в сельском хозяйстве

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 18 мая в режиме видеоконференции доложил президенту РФ о ходе сезонных полевых работ. Владимир Путин высоко оценил достижения региона в сельском хозяйстве.

Глава государства сообщил, что во всех сельхозрегионах весеннее-полевые работы ведутся в штатном режиме.

«Ключевая задача, как обычно, в этих условиях обеспечить потребности сельхозпроизводителей семенами, средствами защиты растений, минеральными удобрениями. Должна быть соответствующая организация работ. То же самое касается техники и горюче-смазочных материалов», — сказал Путин.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поблагодарил президента и Правительство РФ за поддержку АПК региона.

«В 2023 году господдержка отрасли АПК края составит 12,5 млрд рублей. Из них 7,5 млрд — средства федерального бюджета. Это на 1,5 млрд больше, чем в прошлом году. И 5 млрд рублей добавили из краевого бюджета. В 2023 году мы сохранили площадь сева на уровне прошлого года. Под яровые отвели 1,7 млн га. Из них уже засеяли 88% от плана. До конца недели завершим сев подсолнечника, кукурузы и сои. Хорошими темпами идет сев риса. Это важная составляющая нашего регионального пирога. Под него предусмотрели 92 тыс. га. На данный момент засеяли 55,5 тыс. га — это свыше 60% от плана. При благоприятных погодных условиях до конца мая эти работы полностью завершим. Что касается озимых, то осенью засеяли почти 1,8 млн га зерновыми колосовыми. На сегодняшний день состояние посевов хорошее. Рассчитываем, что урожай будет достойным — не хуже, чем в прошлом году», — сказал Кондратьев.

Президент РФ выразил уверенность в том, что урожай будет хорошим.

«Хотелось, чтобы не хуже прошлого года, но как минимум — достойный. Мы знаем внутренние потребности страны, возможности по экспорту. Их тоже нужно обеспечить. А что касается Краснодарского края — это лидер по зерновым, да и вообще в сельском хозяйстве. Хорошо, что у вас такими темпами все развивается, надеемся, что этот локомотив будет такую функцию исполнять и в текущем году», — цитирует Путина пресс-служба администрации Краснодарского края.

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