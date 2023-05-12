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На поддержку производителей зерна Краснодарский край получит более 850 млн рублей

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-podderzhku-proizvoditelej-zerna-krasnodarskij-kraj-poluchit-bolee-850-mln-rublej
На поддержку производителей зерна Краснодарский край получит более 850 млн рублей
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Правительство России направит средства на финансовое обеспечение части затрат аграриев на производство и реализацию зерновых культур. Распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Краснодарский край получит 852 млн 943 тыс. 900 рублей. Всего на поддержку субъектам страны выделят 10 млрд рублей. Ее получат 65 регионов.

Местные сельхозпроизводители получат средства, которыми смогут компенсировать до 50% затрат на производство и продажу ржи, пшеницы, кукурузы и ячменя. Это позволит сохранить стабильность на зерновом и производственных рынках, сообщает пресс-служба Правительства РФ.

Читайте также: более 2,1 млрд рублей господдержки получили в 2023 году аграрии Краснодарского края.

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