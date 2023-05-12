На поддержку производителей зерна Краснодарский край получит более 850 млн рублей

Правительство России направит средства на финансовое обеспечение части затрат аграриев на производство и реализацию зерновых культур. Распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Краснодарский край получит 852 млн 943 тыс. 900 рублей. Всего на поддержку субъектам страны выделят 10 млрд рублей. Ее получат 65 регионов.

Местные сельхозпроизводители получат средства, которыми смогут компенсировать до 50% затрат на производство и продажу ржи, пшеницы, кукурузы и ячменя. Это позволит сохранить стабильность на зерновом и производственных рынках, сообщает пресс-служба Правительства РФ.

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