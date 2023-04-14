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Более 2,1 млрд рублей господдержки получили в 2023 году аграрии Краснодарского края

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/bolee-2-1-mlrd-rublej-gospodderzhki-poluchili-v-2023-godu-agrarii-krasnodarskogo-kraya
Более 2,1 млрд рублей господдержки получили в 2023 году аграрии Краснодарского края
Фото PublicDomainPictures, pixabay.com

Всего на поддержку агропромышленного комплекса Кубани в этом году направили более 1 млрд рублей, которые распределены по 40 направлениям.

«На начало апреля кубанские аграрии получили 2,1 млрд рублей средств господдержки. В том числе из федерального бюджета 1,7 млрд рублей. В основном это субсидии на стимулирование развития приоритетных отраслей АПК и развитие малых форм хозяйствования. На эти цели направили 1,1 млрд рублей, что составляет 51,5% объема данной субсидии, предусмотренной региону в этом году», — сказал министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Федор Дерека.

Более половины от общего объема направили на поддержку сельхозпроизводства — отдельные отрасли растениеводства и животноводства получили 719,6 млн рублей компенсирующей субсидии. Кроме того, производителям овощей открытого грунта выплатили более 200 млн рублей — 55,8% лимитов для региона.

Прием документов на поддержку предпринимателей, занимающихся производством фруктов и овощей в защищенном и открытом грунте, стартует 17 апреля. Также в ближайшее время начнется прием документов на субсидирование производства и реализации зерновых культур.

Федеральные и краевые направления финансовой поддержки могут получать тепличные овощеводческие комплексы и занимающиеся мясным скотоводством хозяйства. Также запускается программа по грантам на строительство овцекомплексов промышленного типа, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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