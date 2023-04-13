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В Краснодарском крае яровыми засеяли 30% посевной площади

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-yarovymi-zaseyali-30-posevnoj-ploshhadi
В Краснодарском крае яровыми засеяли 30% посевной площади
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Посевная кампания сейчас проходит во всех муниципалитетах края.

По словам вице-губернатора Краснодарского края Андрей Коробка яровыми культурами заняли уже более 500 тыс. га. Каждый день в поля выходит около 900 единиц современной сельхозтехники, которая позволяет проводить все сезонные работы качественно.

«Для приобретения сельхозтехники в регионе действуют льготные программы и предусмотрены меры господдержки. Второй год подряд реализуем на Кубани мероприятие по субсидированию приобретения сельхозтехники отечественного производства или производителей дружественных стран. При поддержке губернатора в 2023 году финансирование программы увеличено вдвое — до 80 млн рублей», — сообщил замглавы региона.

В этом году в крае яровыми планируют засеять 1 млн 725 тыс. га. Из них под сахарную свеклу отведено 188 тыс. га, под подсолнечник — 433 тыс. га, под кукурузу — 446,4 тыс. га, под сою — 172,7 тыс. га.

Сейчас аграрии завершают сев сахарной свеклы, начинают сев кукурузы на зерно, подсолнечника, сои. В регионе срок сева яровых культур — конец апреля, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: в 2023 году в Краснодарском крае яровыми культурами засеют 1,7 млн гектаров.

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