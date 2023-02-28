В 2023 году в Краснодарском крае яровыми культурами засеют 1,7 млн гектаров

Об этом 28 февраля сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в ходе предпосевного совещания в Каневском районе.

В совещании приняли участие председатель ЗСК Юрий Бурлачко, вице-губернатор Андрей Коробка, руководители сельхозпредприятий и ученые.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подчеркнул, что Кубань является главным аграрным регионом России. Он напомнил, что в прошлом году край обеспечил продовольственную безопасность страны, и в этом году должен не снижать объемы производства.

«Все весенне-полевые работы нужно провести качественно и в оптимальные сроки, учитывая рекомендации ученых. Только вместе с наукой мы продолжим собирать рекордные и качественные урожаи. На прошлой неделе аграрии уже приступили к севу яровых. Всего под них отведено 1,7 млн га. Сегодня важно предусмотреть все необходимые ресурсы — достаточное количество семян, удобрений, горюче-смазочных материалов и комплектующих», — сказал Кондратьев.

В текущем году яровыми зерновыми и зернобобовыми в регионе планируют засеять 696 тыс. га. Под сою планируют отвести 173 тыс. га, сахарную свеклуй — 188 тыс. га, подсолнечник — 434 тыс. га, кукурузу — 460 тыс. га и кормовые культуры — 144 тыс. га. Картофелем и овощебахчевыми засеют 42 тыс. га, горохом — 110 тыс. га и рисом — 92 тыс. га.

Андрей Коробка сообщил, что площади стратегических культур сохранены на уровне прошлого года. По его словам, ресурсами к посевной кампании и уходным работам регион обеспечен.

«Подготовку сельхозтехники уже завершили. Задействуем свыше 34 тыс. единиц различных машин. Потребность в горюче-смазочных материалах обеспечена. Цены на них ниже, чем в прошлом году на 10%. По наиболее востребованным запчастям и комплектующим также сложностей нет. Их необходимые запасы сформированы в хозяйствах и сервисных службах края», — сказал Коробка.

Юрий Бурлачко напомнил о действующем в регионе законе о плодородии почв.

«Он предусматривает внедрение системы земледелия с применением современных технологий, устанавливает обязанность к проведению агрохимических обследований почв. Для лучшего становления почв необходимо внесение достаточного количества органических удобрений», — сказал председатель ЗСК.

По словам профессора кафедры общего и орошаемого земледелия КубГАУ Валентины Василько, посевы в хорошем состоянии. Но для получения хорошего урожая им нужна подкормка.

«Необходимо найти баланс азотного питания для наземной части и фосфорного для корневой системы. При этом важно не потерять удобрения из-за нехватки влаги», — цитирует Василько пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: Кондратьев оценил состояние посевов озимой пшеницы в Каневском районе.