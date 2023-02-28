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Кондратьев оценил состояние посевов озимой пшеницы в Каневском районе

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-otsenil-sostoyanie-posevov-ozimoj-pshenitsy-v-kanevskom-rajone
Кондратьев оценил состояние посевов озимой пшеницы в Каневском районе
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в рамках рабочей поездки в Каневской район осмотрел демонстрационные поля агрофирмы-племзавода «Победа».

В мероприятии приняли участие замглавы региона Андрей Коробка, заведующая отделом селекции и семеноводства пшеницы и тритикале Национального центра зерна имени П. П. Лукьяненко Людмила Беспалова и профессор кафедры общего и орошаемого земледелия КубГАУ Валентина Василько.

Кондратьев подчеркнул, что достичь рекордного урожая в текущем году можно только в тесном взаимодействии с учеными-селекционерами.

«В районе высокая культура земледелия и традиционно хорошие результаты. В целом по краю под урожай 2023 года засеяли почти 1,8 млн га озимых культур. Из них 1,6 млн га занято пшеницей. Причем сортами отечественной селекции. Это труд аграриев и кубанских ученых, наша гордость и залог новых рекордов, как отметил президент в своем послании Федеральному Собранию. Только благодаря совместным усилиям мы сможем сохранить и приумножить наш краевой каравай», — сказал Кондратьев.

В хозяйстве агрофирмы озимые культуры занимают свыше 10,5 тыс. га. Это больше половины от всей посевной площади. К уборке озимых планируют приступить в конце июня.

По мнению представителей научного сообщества, использование отечественных технологий и семян дает возможность надеяться на урожайный год.

«Мы видим в поле прекрасную пшеницу — идеальный посев по прямолинейности, равномерности. Произвели первый этап подкормки. Озимые в отличном состоянии, растения крепкие, хорошо перезимовали. Прогнозы на урожай хорошие. Теперь важно правильно и вовремя сделать вторую подкормку», — цитирует Беспалову пресс-служба администрации Краснодарского края.

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