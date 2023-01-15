Аграрии Краснодарского края полностью перешли на отечественные семена озимых культур

Об этом рассказал вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка.

По словам вице-губернатора, регион полностью перешел на отечественные семена озимых культур — таких, как пшеница, ячмень, рапс и почти закрыл потребность по сое.

«Вопрос семеноводства приоритетный для нас. В рамках доктрины продовольственной безопасности РФ к 2030 году доля отечественных семян в общем объеме высеиваемых должна составить 75%», — сказал замглавы региона.

Андрей Коробка отметил, что по остальным культурам в регионе наращивают долю отечественных семян. В прошлом году посевы кукурузы и подсолнечника увеличили на 30% увеличили. Это позволило получить больше отечественных семян этих культур к предстоящей посевной кампании.

Также идет работа по импортозамещению семян сахарной свеклы. В этом году на Кубани планируют получить 120 тыс. посевных единиц отечественных семян этой культуры. Это в свою очередь позволит что позволит засеять ими в 2024 году 92 тыс. га всей площади, которая ежегодно под нее отводится. В 2026 году в Краснодарском крае планируют закрыть потребность в семенах сахарной свеклы, сообщает ТАСС.

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