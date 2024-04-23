Завод объявившей об уходе из РФ компании Knauf продолжит работать на Кубани

В компании 23 апреля заявили о том, что завод производителя стройматериалов Knauf — «Кнауф Гипс Кубань» будет работать в обычном режиме.

«Все предприятия группы Knauf в России, включая «Кнауф Гипс Кубань», продолжают свою работу в обычном режиме, обеспечивая бесперебойную деятельность и выполнение обязательств перед сотрудниками, поставщиками и клиентами в полном объеме», — говорится в сообщении пресс-службы компании.

Также в компании добавили, что все сотрудники завода продолжают трудиться на предприятиях и получать зарплату.

Отмечается, что у компании достаточно денег на зарплаты сотрудникам, завод более двух лет находится в режиме автономного управления и имеет достаточно ресурсов для продолжения деятельности в будущем, пишет «РБК Краснодар».

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