Ведущая бизнес на Кубани немецкая компания Knauf объявила об уходе из России

Об этом стало известно 22 апреля. О смене руководства на предприятии в РФ говорится в пресс-релизе компании Knauf.

Отмечается, что руководство немецкой фирмы Knauf Group на фоне текущих событий в мире приняла решение отказаться от бизнеса в России после более чем 30 лет работы в стране.

Компания планирует передать весь бизнес в РФ под местного управление. Рабочие места будут сохранены за всеми сотрудниками, которых в стране более 4 тыс. Подробности дальнейшей работы бизнеса, принадлежащего Knauf в России, пока неизвестны, сообщает ТАСС.

Компания Knauf является одним из крупнейших производителей строительных материалов в мире. Она ведет бизнес в России с начала 90-х годов. Одно из крупнейших производств Knauf в стране расположено в поселке Псебай Краснодарского края.

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