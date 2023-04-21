Производитель батареек Duracell заявил об уходе с российского рынка

Американский производитель батареек Duracell 20 апреля сообщил о прекращении работы в России.

В письме, которое компания отправила своим бизнес-партнерам, отмечается, что после ликвидации бизнеса в РФ акционеры Duracell не намерены распространять или делать свою продукцию доступной иным образом на территории России.

Генеральный директор «Дюраселл Раша» Юрий Коротаев сообщил, что компания прекратит поставки в РФ с завода в Бельгии. Выполнение заказов продолжится, пока не иссякнут запасы имеющихся в России батареек Duracell, пишет газета «Известия».

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