Производитель батареек Duracell заявил об уходе с российского рынка
Экономика
21.04.2023 15:25
Американский производитель батареек Duracell 20 апреля сообщил о прекращении работы в России.
В письме, которое компания отправила своим бизнес-партнерам, отмечается, что после ликвидации бизнеса в РФ акционеры Duracell не намерены распространять или делать свою продукцию доступной иным образом на территории России.
Генеральный директор «Дюраселл Раша» Юрий Коротаев сообщил, что компания прекратит поставки в РФ с завода в Бельгии. Выполнение заказов продолжится, пока не иссякнут запасы имеющихся в России батареек Duracell, пишет газета «Известия».
Читайте также: Концерн Henkel продал российский бизнес местным инвесторам за 54 млрд рублей.
Популярные новости
- «Смерш» — что вы знаете о легендарном подразделении советской контрразведки
- Девушка выпала с балкона многоэтажки и погибла в Фестивальном микрорайоне Краснодара
- Обвиняемый в убийстве 5-летнего мальчика в Краснодаре мужчина выступил с последним словом в суде. Видео
- Двухлетний мальчик получил сильнейшие ожоги, обварившись кипятком в Краснодарском крае
- Предпринимателям Краснодара запретят использовать яркие цвета при оформлении торговых точек
- Девушка на иномарке вылетела на тротуар и сбила пожилую женщину в центре Краснодара