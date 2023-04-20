Концерн Henkel продал российский бизнес местным инвесторам за 54 млрд рублей

Немецкий концерн Henkel, которому принадлежат бренды косметики и бытовой химии Persil, Bref, Vernel, «Пемолюкс», «Ласка», Fa, Taft, Shamtu и другие, продал российский бизнес консорциуму местных инвесторов.

Об этом пресс-служба концерна сообщила 20 апреля. В документе, опубликованном на сайте, указано, что в состав консорциума, который приобретает бизнес Henkel, вошли компании Augment Investments, Kismet Capital Group и Elbrus Services. Уточняется, что все приобретатели имеют установленные деловые отношения в западных странах и не подлежат санкциям ЕС или США.

«Согласованная цена покупки составляет 54 млрд рублей, что соответствует примерно 600 млн евро. Соответствующие российские органы уже одобрили сделку», — сказано в релизе.

Новая компания будет называться LAB Industries. По словам ее гендиректора Сергея Быковских, особое внимание будет уделено сохранению рабочих мест, качеству производственных процессов при наращиваемых объемах, пишет «Коммерсантъ».

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