Сеть ресторанов KFC окончательно ушла из России

Рестораны KFC в России будут переименованы в Rostic`s.

Американский холдинг Yum! Brands завершил сделку по продаже российского бизнеса KFC компании «Смарт сервис» (бывший локальный франчайзи KFC) и покинул российский рынок.

Как сообщили в холдинге, объявленная в октябре 2022 года продажа «Смарт сервис» включила все российские рестораны KFC, операционную систему, права на основную франшизу и товарный знак для бренда Rostic`s.

«Смарт сервис» оставит сотрудников российских ресторанов KFC и проведет ребрендинга всех ресторанов. Российские подразделения KFC работали через компания «Юнирест». Фирма еще в январе подала заявку в Роспатент на регистрацию бренда Rostic`s, пишет «Коммерсантъ».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», большая часть заведений KFC в России управляется через франчайзинг и принадлежит российским юрлицам. Эти рестораны продолжат работать в штатном режиме. Yum! Brands подписала договор купли-продажи российских активов с ижевской компанией «Смарт Сервис». «Ростикс» появился в России в 1993 году и работал до прихода на рынок KFC. Yum! Brands полностью выкупила права и в 2011 начала замену всех «Ростиксов» на KFC.