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Компания «Смарт Сервис» выкупила 70 ресторанов сети KFC в России

Экономика
25.10.2022 08:07
Ссылка https://kuban24.tv/item/kompaniya-smart-servis-vykupila-70-restoranov-seti-kfc-v-rossii
Компания «Смарт Сервис» выкупила 70 ресторанов сети KFC в России

Американская компания Yum! Brands подписала договор купли-продажи российских активов с ижевской компанией «Смарт Сервис».

Договор включает в себя около 70 собственных ресторанов сети KFC, систему управлению и права на мастер-франшизу. Вошедшие в сделку рестораны KFC теперь откроют под брендом Rostic’s.

По условиям договора, покупатель будет ответственным за сохранение рабочих мест всех российской команде и ребрендинг на концепцию, отличную Yum! Brands.

Для завершения сделки ее должны будут одобрить регулирующие и государственные органы. После заключения договора купли-продажи компания Yum! Brands прекратит свое присутствие в РФ, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», большая часть заведений KFC в России управляется через франчайзинг и принадлежит российским юридическим лицам. Эти рестораны продолжат работать в стандартном режиме.

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