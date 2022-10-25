Компания «Смарт Сервис» выкупила 70 ресторанов сети KFC в России

Компания «Смарт Сервис» выкупила 70 ресторанов сети KFC в России

Американская компания Yum! Brands подписала договор купли-продажи российских активов с ижевской компанией «Смарт Сервис».

Договор включает в себя около 70 собственных ресторанов сети KFC, систему управлению и права на мастер-франшизу. Вошедшие в сделку рестораны KFC теперь откроют под брендом Rostic’s.

По условиям договора, покупатель будет ответственным за сохранение рабочих мест всех российской команде и ребрендинг на концепцию, отличную Yum! Brands.

Для завершения сделки ее должны будут одобрить регулирующие и государственные органы. После заключения договора купли-продажи компания Yum! Brands прекратит свое присутствие в РФ, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», большая часть заведений KFC в России управляется через франчайзинг и принадлежит российским юридическим лицам. Эти рестораны продолжат работать в стандартном режиме.