Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Завод металлоконструкций в Краснодаре приглашает всех желающих на экскурсию по производству

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/zavod-metallokonstruktsij-v-krasnodare-priglashaet-vseh-zhelayushhih-na-ekskursiyu-po-proizvodstvu
Завод металлоконструкций в Краснодаре приглашает всех желающих на экскурсию по производству
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Завод «Электросевкавмонтажиндустрия» расширяет производство и открывает двери для новых сотрудников.

День открытых дверей состоится 20 июля в 9:00 на улице имени Демуса, 11. Вход свободный.

Гостям завода предложат вакансии электрогазосварщика, оператора станков с программным управлением, слесаря по сборке металлоконструкций, маляра по металлу, а также токаря и инженера. Также им расскажут о самом заводе и проведут экскурсии по цехам.

Завод основали в 1999 году. Он производит металлоконструкции для атомных электростанций РФ и стран зарубежья. «Электросевкавмонтажиндустрия» состоит из 8 цехов и производит 800 т металлоконструкций ежемесячно, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: завод по производству продуктов глубокой переработки зерна построят в Красноармейском районе.

Статьи
Защищаемся от солнца: как правильно выбрать SPF-крем
Защищаемся от солнца: как правильно выбрать SPF-крем
Какой сегодня праздник: что отмечают 14 июля
Какой сегодня праздник: что отмечают 14 июля
Врач назвала продукты, которые притупляют чувство голода
Врач назвала продукты, которые притупляют чувство голода
10 распространенных мифов об алкоголе
10 распространенных мифов об алкоголе
Пять шедевров артхауса на все времена
Пять шедевров артхауса на все времена
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях