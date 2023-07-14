Завод металлоконструкций в Краснодаре приглашает всех желающих на экскурсию по производству

Завод «Электросевкавмонтажиндустрия» расширяет производство и открывает двери для новых сотрудников.

День открытых дверей состоится 20 июля в 9:00 на улице имени Демуса, 11. Вход свободный.

Гостям завода предложат вакансии электрогазосварщика, оператора станков с программным управлением, слесаря по сборке металлоконструкций, маляра по металлу, а также токаря и инженера. Также им расскажут о самом заводе и проведут экскурсии по цехам.

Завод основали в 1999 году. Он производит металлоконструкции для атомных электростанций РФ и стран зарубежья. «Электросевкавмонтажиндустрия» состоит из 8 цехов и производит 800 т металлоконструкций ежемесячно, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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